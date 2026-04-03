Lambézellec, ancienne commune rurale Rue Robespierre Brest
Lambézellec, ancienne commune rurale Rue Robespierre Brest samedi 9 mai 2026.
Brest
Lambézellec, ancienne commune rurale
Rue Robespierre Mairie de Lambézellec Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-13
Ancienne commune rurale, venez découvrir l’histoire de Lambézellec et ses liens avec Brest, jusqu’à leur fusion en 1945. La visite aborde le passé industriel de la commune qui accueillait plusieurs brasseries. Le parcours intègre une traversée de la Maison du Théâtre pour découvrir ce lieu culturel (sous réserve de disponibilités des équipes).
Informations pratiques
Durée 1h30.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue.
L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre mimum de participants (5) n’est pas atteint ou en cas de météo défavorable. .
Rue Robespierre Mairie de Lambézellec Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96
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English : Lambézellec, ancienne commune rurale
L’événement Lambézellec, ancienne commune rurale Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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