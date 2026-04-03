Lambézellec, ancienne commune rurale Rue Robespierre Brest

Brest

Lambézellec, ancienne commune rurale

Rue Robespierre Mairie de Lambézellec Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-13

Ancienne commune rurale, venez découvrir l’histoire de Lambézellec et ses liens avec Brest, jusqu’à leur fusion en 1945. La visite aborde le passé industriel de la commune qui accueillait plusieurs brasseries. Le parcours intègre une traversée de la Maison du Théâtre pour découvrir ce lieu culturel (sous réserve de disponibilités des équipes).

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre mimum de participants (5) n’est pas atteint ou en cas de météo défavorable. .

Rue Robespierre Mairie de Lambézellec Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : Lambézellec, ancienne commune rurale

L’événement Lambézellec, ancienne commune rurale Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue