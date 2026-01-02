C’est mort (ou presque) Joachim Latarjet Le Quartz Brest

C’est mort (ou presque) Joachim Latarjet

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13

Le compositeur et interprète porte à la scène les mots de Charles Pennequin, poète performeur, dont la langue fulgurante résonne ici en musique électro-rock.

Car il y a du souffle dans les textes de ce gendarme devenu écrivain. Un sens du rythme, des phrases qui avancent en spirales. Il y a de la musicalité. Pas étonnant donc que Joachim, homme orchestre, ait vu dans ces écrits comme une évidence.

Il réunit autour de lui un vaste instrumentarium trombone, tuba, contrebasse, guitare et basse pour chanter et dire les mots du poète. Dans une installation aussi sobre qu’efficace, il révèle l’incandescence de cette œuvre foisonnante, excessive, hypnotique, excitante !

Informations pratiques

Durée 50 minutes.

Réservation recommandée. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : C’est mort (ou presque) Joachim Latarjet

L’événement C’est mort (ou presque) Joachim Latarjet Brest a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue