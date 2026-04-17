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Bretagne Autour du Monde 2026 Bâtiment à Modeler Rennes

Bretagne Autour du Monde 2026 Bâtiment à Modeler Rennes

Bretagne Autour du Monde 2026 Bâtiment à Modeler Rennes vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Bâtiment à Modeler

Adresse : 2 rue andré trasbot 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : Prix libre

Bretagne Autour du Monde 2026 Bâtiment à Modeler Rennes 15 – 17 mai Prix libre

Le fest-noz interculturel!

BRETAGNE AUTOUR DU MONDE REVIENT POUR SON ÉDITION 2026!

Le Fest-Noz multiculturel se tiendra les 15, 16 et 17 mai prochains au Bâtiment à Modeler (2 rue André Trasbot, 35000 Rennes) le tout à prix libre!
Concerts, de la danse, des ateliers de langues… Une belle occasion de (re)découvrir la culture bretonne et celle de partout ailleurs!

Restauration et buvette sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-15T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-17T18:00:00.000+02:00

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 https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/bretagne-autour-du-monde-1

Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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