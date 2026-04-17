Bretagne Autour du Monde 2026 Bâtiment à Modeler Rennes 15 – 17 mai Prix libre

Le fest-noz interculturel!

BRETAGNE AUTOUR DU MONDE REVIENT POUR SON ÉDITION 2026!

Le Fest-Noz multiculturel se tiendra les 15, 16 et 17 mai prochains au Bâtiment à Modeler (2 rue André Trasbot, 35000 Rennes) le tout à prix libre!

Concerts, de la danse, des ateliers de langues… Une belle occasion de (re)découvrir la culture bretonne et celle de partout ailleurs!

Restauration et buvette sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T18:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/bretagne-autour-du-monde-1

Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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