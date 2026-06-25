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Bric à brac Auray

Bric à brac Auray lundi 3 août 2026.

Adresse
Place Gabriel Deshayes
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Auray

Bric à brac

Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Organisé par l’association SETAM   .

Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 49 26 21 34 

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English :

L’événement Bric à brac Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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