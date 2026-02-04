Bric à Brac du Comice de BRÛLON Brûlon

Bric à Brac du Comice de BRÛLON Brûlon dimanche 27 septembre 2026.

Bric à Brac du Comice de BRÛLON

Espace Vègre & Champagne, Route de Viré Brûlon Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 06:00:00
fin : 2026-09-27 20:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Bric.à.Brac
Brocante   .

Espace Vègre & Champagne, Route de Viré Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire   comiceagricolebrulon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bric à Brac du Comice de BRÛLON Brûlon a été mis à jour le 2026-02-04 par CDT72