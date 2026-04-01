Bric à Brac Esplanade du Châtelard Saint-Junien
Bric à Brac Esplanade du Châtelard Saint-Junien dimanche 4 octobre 2026.
Saint-Junien
Bric à Brac
Esplanade du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 06:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
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Esplanade du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 55 32 98
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English : Bric à Brac
L’événement Bric à Brac Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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