Bric à Brac Esplanade du Châtelard Saint-Junien

Saint-Junien

Bric à Brac

Esplanade du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 06:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Envie de bonnes affaires et de trouvailles inattendues ? Ne manquez pas le Bric à Brac du CVAM à Saint-Junien ! Ambiance conviviale garantie pour cette journée dédiée aux petits trésors à dénicher. Que vous soyez curieux, collectionneur ou simple promeneur, venez flâner entre les stands et profiter des bonnes affaires.

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire auprès de l’association ! .

Esplanade du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 55 32 98

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English : Bric à Brac

L’événement Bric à Brac Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin