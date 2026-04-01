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Bric à Brac Esplanade du Châtelard Saint-Junien

Bric à Brac Esplanade du Châtelard Saint-Junien

Bric à Brac Esplanade du Châtelard Saint-Junien dimanche 4 octobre 2026.

Lieu
Esplanade du Châtelard
Adresse
Avenue du Châtelard
Ville
87200 Saint-Junien
Département
Haute-Vienne
Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif
Gratuit

Saint-Junien

Bric à Brac

Esplanade du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 06:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Envie de bonnes affaires et de trouvailles inattendues ? Ne manquez pas le Bric à Brac du CVAM à Saint-Junien ! Ambiance conviviale garantie pour cette journée dédiée aux petits trésors à dénicher. Que vous soyez curieux, collectionneur ou simple promeneur, venez flâner entre les stands et profiter des bonnes affaires.
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Esplanade du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 55 32 98 

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English : Bric à Brac

L’événement Bric à Brac Saint-Junien a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

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