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Bric à brac Montignac Charente Vars

Bric à brac Montignac Charente Vars samedi 16 mai 2026.

Lieu : Montignac Charente

Adresse : Hippodrome

Ville : 16330 Vars

Département : Charente

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Vars

Bric à brac

Montignac Charente Hippodrome Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 06:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

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Montignac Charente Hippodrome Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 69 67 11 

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English :

L’événement Bric à brac Vars a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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