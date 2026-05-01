Bric à brac Montignac Charente Vars
Bric à brac Montignac Charente Vars samedi 16 mai 2026.
Vars
Bric à brac
Montignac Charente Hippodrome Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 06:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
.
Montignac Charente Hippodrome Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 69 67 11
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English :
L’événement Bric à brac Vars a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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