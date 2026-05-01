Bric à brac Montignac Charente Vars

Vars

Bric à brac

Montignac Charente Hippodrome Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 06:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

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Montignac Charente Hippodrome Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 69 67 11

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English :

L’événement Bric à brac Vars a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente