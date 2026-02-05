Brioches et révolution Festival la tête dans les nuages Espace Franquin Angoulême

Brioches et révolution Festival la tête dans les nuages

Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Brioches et Révolution ! revisite 1789 et la naissance de la démocratie avec l’aide de deux comédiens, de brioches, de pain et d’une pincée d’humour.

Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine infos@theatre-angouleme.org

English :

Brioches et Révolution! revisits 1789 and the birth of democracy with the help of two actors, brioches, bread and a pinch of humor.

