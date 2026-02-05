Brioches et révolution Festival la tête dans les nuages Espace Franquin Angoulême
Brioches et révolution Festival la tête dans les nuages Espace Franquin Angoulême mercredi 11 mars 2026.
Brioches et révolution Festival la tête dans les nuages
Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 19:00:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Brioches et Révolution ! revisite 1789 et la naissance de la démocratie avec l’aide de deux comédiens, de brioches, de pain et d’une pincée d’humour.
.
Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine infos@theatre-angouleme.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Brioches et Révolution! revisits 1789 and the birth of democracy with the help of two actors, brioches, bread and a pinch of humor.
L’événement Brioches et révolution Festival la tête dans les nuages Angoulême a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême