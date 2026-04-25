Broadway Rhapsody George Gershwin, Kurt Weill place Aletti Vichy

Vichy

Broadway Rhapsody George Gershwin, Kurt Weill

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Cyrille Dubois et l’Ensemble ArteCombo nous entraînent dans l’âge d’or de Broadway, des années 30 aux années 50, dans un spectacle où l’humour côtoie la délicatesse et l’émotion.

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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

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English :

Cyrille Dubois and the ArteCombo Ensemble take us back to the golden age of Broadway, from the 30?s to the 50?s, in a show where humor rubs shoulders with delicacy and emotion.

L’événement Broadway Rhapsody George Gershwin, Kurt Weill Vichy a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations