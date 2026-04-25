Broadway Rhapsody George Gershwin, Kurt Weill place Aletti Vichy
Broadway Rhapsody George Gershwin, Kurt Weill place Aletti Vichy samedi 23 mai 2026.
Vichy
Broadway Rhapsody George Gershwin, Kurt Weill
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Cyrille Dubois et l’Ensemble ArteCombo nous entraînent dans l’âge d’or de Broadway, des années 30 aux années 50, dans un spectacle où l’humour côtoie la délicatesse et l’émotion.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
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English :
Cyrille Dubois and the ArteCombo Ensemble take us back to the golden age of Broadway, from the 30?s to the 50?s, in a show where humor rubs shoulders with delicacy and emotion.
L’événement Broadway Rhapsody George Gershwin, Kurt Weill Vichy a été mis à jour le 2025-09-15 par Vichy Destinations
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