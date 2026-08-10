Informations pratiques

Béziers

BROADWAY RYTHM

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Un voyage flamboyant entre jazz, Broadway et claquettes, porté par la voix d’Emma Kate Nelson et l’énergie des plus grands airs américains.

Là où toute aventure musicale commence une mélodie, un rythme.

Accompagnée sur scène par un trio de Jazz, Emma Kate Nelson nous conduira dans un voyage d’une rare intensité scénique et vocale autour de la comédie musicale. Chorégraphies, claquettes et autres effets visuels viendront accompagner le dynamisme de ce spectacle musical.

Le programme propose, en compagnie des plus grands compositeurs en la matière (Cole Porter, Irving Berlin, Harold Arlen, Duke Ellington, Jerry Herman, George Gershwin) de (re)découvrir le grand répertoire américain de Broadway et de la MGM, et d’apprécier quelques pépites parmi des grands standards de jazz.

Sous la direction musicale de Charlotte Gauthier, Emma Kate Nelson, mène le spectacle en compagnie des chorégraphes et champions du monde de claquettes, Dorel & Costel Surbeck.

A partir de 10 ans. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 01 85 35 theatredesvarietes@beziers-mediterranee.fr

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English : BROADWAY RYTHM

A dazzling journey through jazz, Broadway, and tap dancing, brought to life by Emma Kate Nelson’s voice and the energy of America’s greatest hits.

L’événement BROADWAY RYTHM Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34