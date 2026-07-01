BROC’ LAND GEEK Salle polyvalente Fourchambault

Informations pratiques

Fourchambault

BROC’ LAND GEEK

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault Nièvre

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

BROC’ LAND GEEK le dimanche 26 Juillet à la salle polyvalente de Fourchambault.

Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 600 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion Jeux vidéo, pop culture, jouets vintage, lego, playmo, univers steampunk, jeux de rôle, héros, fantasy, sciences fiction, monde imaginaire, figurines, mangas, consoles de salon, miniatures, skylanders, illustrations, décoration, cartes à jouer, pet-shop, comics, bandes dessinées, jeux de société, livres de SF, Fantastique, dvd, films cultes, jeux de cartes, goodies de séries TV actuelles et rétro…

Horaires 9h 17h

Nombreuses animations concours like my cosplay, combat des blasons, tombola, bourse d’échange, jeux…

Buvette et restauration sur place.

Tarifs 3€ et gratuit pour les moins de 10 ans .

Salle polyvalente Rue du 4 Septembre Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté brocland.cie@gmail.com

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English : BROC’ LAND GEEK

L’événement BROC’ LAND GEEK Fourchambault a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Grand Nevers