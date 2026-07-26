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AGENDA · Fursac

Brocante à Fursac Fursac

dimanche 2 août 2026 · Fursac

Brocante à Fursac Fursac

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
23290 Fursac
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Fursac

Brocante à Fursac

Le Bourg Fursac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Dès 7h 00,
Votre brocante d’été pour des trouvailles uniques et des trésors cachés !
Restauration et buvette sur place,
Tarif 1 €uro/ml,
Réservation au 06 84 08 24 62.   .

Le Bourg Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 93 92 

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English : Brocante à Fursac

L’événement Brocante à Fursac Fursac a été mis à jour le 2026-07-26 par Creuse Tourisme

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