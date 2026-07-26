AGENDA · Fursac
Brocante à Fursac Fursac
dimanche 2 août 2026 · Fursac
Informations pratiques
Fursac
Brocante à Fursac
Le Bourg Fursac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Dès 7h 00,
Votre brocante d’été pour des trouvailles uniques et des trésors cachés !
Restauration et buvette sur place,
Tarif 1 €uro/ml,
Réservation au 06 84 08 24 62. .
Le Bourg Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 93 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante à Fursac
L’événement Brocante à Fursac Fursac a été mis à jour le 2026-07-26 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Fursac (Creuse)
- Théâtre Le Casting de ma Vie Fursac 19 septembre 2026
- Rencontre avec des auteur.rices, Salle des fêtes, mairie de Fursac, Fursac 2 octobre 2026
- Rencontre avec des auteur.rices, Le Balto, Fursac 2 octobre 2026