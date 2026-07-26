Informations pratiques

Fursac

Brocante à Fursac

Le Bourg Fursac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Dès 7h 00,

Votre brocante d’été pour des trouvailles uniques et des trésors cachés !

Restauration et buvette sur place,

Tarif 1 €uro/ml,

Réservation au 06 84 08 24 62. .

Le Bourg Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 93 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante à Fursac

L’événement Brocante à Fursac Fursac a été mis à jour le 2026-07-26 par Creuse Tourisme