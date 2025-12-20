Brocante à Loye sur Arnon

Loye-sur-Arnon Cher

Début : Dimanche 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

2026-08-02

Venez flâner à la brocante

Clôture du Festival avec la traditionnelle brocante sur la place de l’église et le parking. Venez parcourir les allées et dénicher quelques trouvailles. Sans réservation pour les exposants. .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 35 80 80

English :

Stroll through the flea market and discover the works of Passion’arts artists

L’événement Brocante à Loye sur Arnon Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT