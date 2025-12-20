Brocante à Loye sur Arnon Loye-sur-Arnon
Brocante à Loye sur Arnon Loye-sur-Arnon dimanche 2 août 2026.
Brocante à Loye sur Arnon
Loye-sur-Arnon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez flâner à la brocante
Clôture du Festival avec la traditionnelle brocante sur la place de l’église et le parking. Venez parcourir les allées et dénicher quelques trouvailles. Sans réservation pour les exposants. .
Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 28 35 80 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stroll through the flea market and discover the works of Passion’arts artists
L’événement Brocante à Loye sur Arnon Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT