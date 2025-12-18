Concours de belote à Loye sur Arnon Loye-sur-Arnon
Concours de belote à Loye sur Arnon Loye-sur-Arnon dimanche 15 novembre 2026.
Tarif : – –
Début : Dimanche 2026-11-15 14:00:00
fin : 2026-11-15
2026-11-15
Ne manquez pas le concours de belote du comité des fêtes!
Le comité des fêtes vous invite à participer à son concours de belote .
Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 82 56
English :
Belote contest
