Concours de belote à Loye sur Arnon

Loye-sur-Arnon Cher

Début : Dimanche 2026-11-15 14:00:00

fin : 2026-11-15

2026-11-15

Ne manquez pas le concours de belote du comité des fêtes!

Le comité des fêtes vous invite à participer à son concours de belote .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 82 56

Belote contest

