Petit Festival de Loye Concert Loye-sur-Arnon vendredi 17 juillet 2026.

Loye-sur-Arnon Cher

Tarif : 10 EUR
plein tarif

Vendredi 2026-07-17 19:00:00
2026-07-17

2026-07-17

Le Petit Festival de Loye-sur-Arnon revient cet été !
Lancement du festival par un concert suivit d’un mangement sous barnum pour lequelle nous vous conseillons de réserver. 10  .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 65 39 

Le Petit Festival de Loye-sur-Arnon returns this summer!

