Petit Festival de Loye Loye-sur-Arnon
Petit Festival de Loye Loye-sur-Arnon vendredi 24 juillet 2026.
Petit Festival de Loye
Loye-sur-Arnon Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Plusieurs jours de musique, de fête et de partage au cœur du Berry !
Au coeur du Festival avec un concert suivit d’un mangement sous barnum pour lequel nous vous conseillons de réserver. 10 .
Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 65 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Several days of music, festivities and sharing in the heart of Berry!
L’événement Petit Festival de Loye Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CHATEAUMEILLANT