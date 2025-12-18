Petit Festival de Loye Loye-sur-Arnon

Petit Festival de Loye Loye-sur-Arnon vendredi 24 juillet 2026.

Loye-sur-Arnon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

2026-07-24

Plusieurs jours de musique, de fête et de partage au cœur du Berry !
Au coeur du Festival avec un concert suivit d’un mangement sous barnum pour lequel nous vous conseillons de réserver. 10  .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 65 39 

English :

Several days of music, festivities and sharing in the heart of Berry!

L’événement Petit Festival de Loye Loye-sur-Arnon a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CHATEAUMEILLANT