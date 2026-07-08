Informations pratiques

Tauves

Brocante à Tauves

Place de la Mairie Tauves Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Nombreux exposants, buvette toute la journée, repas à midi (saucisse frite).

Réservation obligatoire pour les exposants.

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Place de la Mairie Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 07 31 99 cam.marche@laposte.net

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English :

Many exhibitors, refreshments available all day, lunch (fried sausage).

Reservations are required for exhibitors.

L’événement Brocante à Tauves Tauves a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy