Brocante à Tauves Tauves
dimanche 19 juillet 2026 · Tauves
Informations pratiques
Tauves
Brocante à Tauves
Place de la Mairie Tauves Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Nombreux exposants, buvette toute la journée, repas à midi (saucisse frite).
Réservation obligatoire pour les exposants.
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Place de la Mairie Tauves 63690 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 07 31 99 cam.marche@laposte.net
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English :
Many exhibitors, refreshments available all day, lunch (fried sausage).
Reservations are required for exhibitors.
L’événement Brocante à Tauves Tauves a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy
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