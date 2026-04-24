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Brocante au Romarin rue de la Croix Morin Sainte-Menehould

Brocante au Romarin rue de la Croix Morin Sainte-Menehould dimanche 10 mai 2026.

Lieu : rue de la Croix Morin

Adresse : Romarin

Ville : 51800 Sainte-Menehould

Département : Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Sainte-Menehould

Brocante au Romarin

rue de la Croix Morin Romarin Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Brocante quartier du Romarin, direction Verrières.   .

rue de la Croix Morin Romarin Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 7 87 89 27 35 

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English : Brocante au Romarin

L’événement Brocante au Romarin Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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