Brocante au Romarin rue de la Croix Morin Sainte-Menehould
Brocante au Romarin rue de la Croix Morin Sainte-Menehould dimanche 10 mai 2026.
Sainte-Menehould
Brocante au Romarin
rue de la Croix Morin Romarin Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Brocante quartier du Romarin, direction Verrières. .
rue de la Croix Morin Romarin Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 7 87 89 27 35
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English : Brocante au Romarin
L’événement Brocante au Romarin Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne
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