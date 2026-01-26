Ciné mômes Frida Kahlo Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Ciné mômes Frida Kahlo

Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Tout public

C’est l’histoire d’une petite fille différente. Son monde, c’est Coyoacan au Mexique. Pétillante, vibrante, tout l’intéresse. Et lorsque les épreuves se présentent, elle leur fait face grâce à un imaginaire débordant. Cette petite fille s’appelle Frida Kahlo !

A partir de 7 ans gratuit. .

English : Ciné mômes Frida Kahlo

