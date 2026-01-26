Atelier bas les masques Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould
Atelier bas les masques Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould mercredi 13 mai 2026.
Atelier bas les masques
Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 15:30:00
2026-05-13
Tout public
Paillettes, plumes, rubans … créée ton masque, invente ton personnage et monte sur scène ! Un atelier pour jouer, imaginer, et s’amuser autour du théâtre.
A partir de 6 ans sur inscription. .
Musée d'art et d'histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est
