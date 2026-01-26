Atelier bas les masques Musée d’art et d’histoire Sainte-Menehould

Atelier bas les masques

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Tout public

Paillettes, plumes, rubans … créée ton masque, invente ton personnage et monte sur scène ! Un atelier pour jouer, imaginer, et s’amuser autour du théâtre.

A partir de 6 ans sur inscription. .

Musée d’art et d’histoire 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier bas les masques

L’événement Atelier bas les masques Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne