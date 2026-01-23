Visite guidée, Sainte-Ménehould, côté jardins Office de tourisme Sainte-Menehould
Visite guidée, Sainte-Ménehould, côté jardins
Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-05-14 10:30:00
fin : 2026-05-14 12:30:00
2026-05-14
Tout public
Envie d’inattendu ? Une promenade guidée de 6 km sur les chemins verts souvent méconnus du public, vous permettra de découvrir la ville d’une autre façon et de conjuguer nature et histoire.
Départ de l’office de tourisme.
Sur inscription départ à partir de 6 personnes. .
Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
English : Visite guidée, Sainte-Ménehould, côté jardins
