Visite guidée, Sainte-Ménehould, côté jardins Office de tourisme Sainte-Menehould

Visite guidée, Sainte-Ménehould, côté jardins

Office de tourisme 15 Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:30:00

fin : 2026-05-14 12:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

Envie d’inattendu ? Une promenade guidée de 6 km sur les chemins verts souvent méconnus du public, vous permettra de découvrir la ville d’une autre façon et de conjuguer nature et histoire.

Départ de l’office de tourisme.

Sur inscription départ à partir de 6 personnes. .

English : Visite guidée, Sainte-Ménehould, côté jardins

L’événement Visite guidée, Sainte-Ménehould, côté jardins Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne