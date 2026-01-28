Lecture raconte-moi un kamishibaï Place du Général Leclerc Sainte-Menehould
Lecture raconte-moi un kamishibaï Place du Général Leclerc Sainte-Menehould mercredi 13 mai 2026.
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-05-13 15:45:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
2026-05-13
Tout public
Découvre ou redécouvre cette technique de narration d’origine japonaise qu’utilisaient originairement les conteurs de rue.
A partir de 5 ans sur inscription. .
Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
