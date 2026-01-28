Lecture raconte-moi un kamishibaï Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Lecture raconte-moi un kamishibaï

Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-05-13 15:45:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

2026-05-13

Tout public

Découvre ou redécouvre cette technique de narration d’origine japonaise qu’utilisaient originairement les conteurs de rue.

A partir de 5 ans sur inscription. .

Place du Général Leclerc Médiathèque Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

