Musée numérique les chroniques de l’histoire, petite histoire du costume de scène Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Musée numérique les chroniques de l’histoire, petite histoire du costume de scène

Place du Général Leclerc Micro folie- musée numérique Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

2026-05-08

Tout public

Des scènes antiques aux théâtres contemporains, le costume accompagne l’artiste, transforme le corps et donne à voir les imaginaires d’une époque. Ils incarnent des idéaux, questionnent des sociétés, et moquent même les conventions. Notre Chronique revient pour un regard nouveau sur les arts du spectacle, guidé par le tissu, les étoffes et les couleurs.

Sur inscription, tout public, gratuit. .

