Avermes

Brocante

Centre-ville Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

De bonnes affaires pour un lundi de Pentecôte.

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Centre-ville Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 84 15 20

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English :

Good business for a Whit Monday.

L’événement Brocante Avermes a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région