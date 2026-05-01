Brocante Avermes
Brocante Avermes lundi 25 mai 2026.
Avermes
Brocante
Centre-ville Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
De bonnes affaires pour un lundi de Pentecôte.
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Centre-ville Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 84 15 20
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English :
Good business for a Whit Monday.
L’événement Brocante Avermes a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région