Moulins Tattoo Show Parc des expositions Avermes

Moulins Tattoo Show

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

2026-05-15

Le Moulins Tattoo Show réunit plus de 50 tatoueurs, exposants et créateurs dans une ambiance artistique et festive. Tattoos live, shows, animations et food trucks rythment cet événement incontournable dédié à l’art corporel et à la culture alternative.

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes gotik.collen@gmail.com

English :

The Moulins Tattoo Show brings together over 50 tattoo artists, exhibitors and designers in an artistic and festive atmosphere. Live tattoos, shows, entertainment and food trucks punctuate this not-to-be-missed event dedicated to body art and alternative culture.

L’événement Moulins Tattoo Show Avermes a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région