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Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne rue du stade Avermes

Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne rue du stade Avermes jeudi 30 avril 2026.

Lieu : rue du stade

Adresse : Isléa

Ville : 03000 Avermes

Département : Allier

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10

Avermes

Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne

rue du stade Isléa Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

C’est du Lagarce, immense auteur, drôle et tendre, c’est aussi de l’Arc En Ciel Troupe de théâtre amateur d’une quarantaine d’années, à Moulins.
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rue du stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   mich.desroches@wanadoo.fr

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English :

It’s Lagarce, an immense, funny and tender playwright, and it’s also Arc En Ciel: a 40-year-old amateur theater group based in Moulins.

L’événement Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne Avermes a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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