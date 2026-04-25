Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne rue du stade Avermes
Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne rue du stade Avermes jeudi 30 avril 2026.
Avermes
Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne
rue du stade Isléa Avermes Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
C’est du Lagarce, immense auteur, drôle et tendre, c’est aussi de l’Arc En Ciel Troupe de théâtre amateur d’une quarantaine d’années, à Moulins.
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rue du stade Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mich.desroches@wanadoo.fr
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English :
It’s Lagarce, an immense, funny and tender playwright, and it’s also Arc En Ciel: a 40-year-old amateur theater group based in Moulins.
L’événement Théâtre Les règles du savoir vivre dans la société moderne Avermes a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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