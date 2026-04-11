Après midi bien-être Le point commun Avermes

Avermes

Après midi bien-être

Le point commun 2 place Claude Wormser Avermes Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

15€ adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Après-midi de détente pour découvrir de nouvelles pratiques ressourcantes.

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Le point commun 2 place Claude Wormser Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 86 59 48 pointcommun@mairieavermes.fr

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English :

A relaxing afternoon to discover new, rejuvenating practices.

L’événement Après midi bien-être Avermes a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région