Promenade sur les berges de l’Allier Avermes Allier
Promenade sur les berges de l’Allier Avermes Allier vendredi 1 mai 2026.
Promenade sur les berges de l’Allier
Promenade sur les berges de l’Allier Avenue des Isles 03000 Avermes Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Grâce aux petites routes et chemins et à une jolie piste cyclable, circulez en toute sécurité le long de l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, l’Allier.
http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14
English : Bike ride along the riverside of the Allier river
On the small roads and paths, ride safely along one of the last great wild river of Europe, called the Allier .
Deutsch :
Dank der kleinen Straßen und Wege und eines schönen Radwegs fahren Sie sicher an einem der letzten großen wilden Flüsse Europas, dem Allier, entlang.
Italiano :
Grazie a piccole strade e sentieri e a una bella pista ciclabile, si può viaggiare in sicurezza lungo uno degli ultimi grandi fiumi selvaggi d’Europa, l’Allier.
Español :
Gracias a las pequeñas carreteras y caminos y a un precioso carril bici, podrá recorrer con seguridad uno de los últimos grandes ríos salvajes de Europa, el Allier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme