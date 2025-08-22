PR 28 Circuit de Chavennes Avermes Allier

PR 28 Circuit de Chavennes

PR 28 Circuit de Chavennes Parc de la Mairie 03000 Avermes Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Vous commencerez votre promenade dans le centre-ville d’Avermes et découvrirez plusieurs installations et paysages comme l’hippodrome, le parc des expositions et les bords de la rivière Allier avec son dédale de petits chemins au niveau de Chavennes.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

You’ll start your stroll in Avermes town center and discover a number of facilities and landscapes, including the racecourse, the exhibition center and the banks of the Allier River with its maze of small lanes at Chavennes.

Deutsch :

Sie beginnen Ihren Spaziergang im Stadtzentrum von Avermes und sehen verschiedene Einrichtungen und Landschaften wie die Pferderennbahn, das Messegelände und die Ufer des Flusses Allier mit seinem Labyrinth aus kleinen Wegen auf der Höhe von Chavennes.

Italiano :

Inizierete la vostra passeggiata nel centro di Avermes e scoprirete una serie di strutture e paesaggi, tra cui l’ippodromo, il centro espositivo e le rive del fiume Allier con il suo labirinto di stradine a Chavennes.

Español :

Comenzará su paseo en el centro de la ciudad de Avermes y descubrirá numerosas instalaciones y paisajes, como el hipódromo, el centro de exposiciones y las orillas del río Allier con su laberinto de callejuelas en Chavennes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme