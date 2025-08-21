Balade de la ville à la rivière Avermes Allier

Balade de la ville à la rivière

Balade de la ville à la rivière Salle Isléa 03000 Avermes Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Grâce à un grand nombre de voies en site propres, cette boucle vous propose de traverser la ville pour aller admirer la dernière grande rivière sauvage d’Europe, l’Allier.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : From the city to the river

Thanks to the bike ride lanes, you will ride through the city to admire the Allier river, one of the last great wild river of Europe.

Deutsch :

Dank einer großen Anzahl an eigenen Wegen bietet Ihnen dieser Rundweg die Möglichkeit, die Stadt zu durchqueren und den letzten großen Wildfluss Europas, den Allier, zu bewundern.

Italiano :

Grazie a un gran numero di corsie dedicate, questo anello offre la possibilità di attraversare la città per ammirare l’ultimo grande fiume selvaggio d’Europa, l’Allier.

Español :

Gracias a un gran número de carriles dedicados, este bucle le ofrece la oportunidad de cruzar la ciudad para admirar el último gran río salvaje de Europa, el Allier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme