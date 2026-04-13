Mai à vélo, Pôle éducation et prévention routière, Avermes

Mai à vélo Mardi 19 mai, 09h30 Pôle éducation et prévention routière Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T16:30:00+02:00

L’association Mobil’Allier, en partenariat avec Mon Coach Mécano, organise une journée d’animations dans le cadre de « Mai à vélo » le 19 mai 2026 au Pôle d’Éducation et de Sécurité Routière d’Avermes.

Ouvert à tous, cet événement a pour objectif de promouvoir les mobilités douces et de sensibiliser à la sécurité routière dans une ambiance conviviale et ludique. Tout au long de la journée, les participants pourront découvrir et tester différentes pratiques : essais de vélos à assistance électrique et trottinettes, ateliers d’auto-réparation, animations pédagogiques, balade à vélo encadrée.

Un « fil rouge » sera proposé aux participants sous forme d’énigmes à résoudre, permettant de participer à une tombola avec un vélo à gagner.

Cette journée est organisée avec le soutien de partenaires engagés, dont la MAIF, et vise à rassembler le grand public autour des enjeux de mobilité durable sur le territoire de Moulins.

Pôle éducation et prévention routière Chemin de la Chandelle 03000 Avermes Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@mobil-allier.fr »}]

Mobil’Allier organise, avec Mon Coach Mécano, une journée « Mai à vélo » le 19 mai 2026 à Avermes : animations, essais et ateliers autour du vélo, avec une tombola à la clé.

Mobil’Allier