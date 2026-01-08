Festiv’ Alléla Festiv’Allela Avermes

Festiv’ Alléla

Festiv’Allela Chemin de Seganges Avermes Allier

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

2026-06-05

Musique, cirque et valeurs de partage. La programmation est un habile mélange de groupes locaux et nationaux, de musiques aux styles variés, ce qui devrait attirer un nombreux public (parking et camping gratuits). La journée du samedi sera très familiale.

Festiv’Allela Chemin de Seganges Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes allela.assoc@gmail.com

Music, circus and shared values. The program is a skilful mix of local and national groups, with music in a variety of styles, which should attract a large audience (free parking and camping). Saturday will be a family day.

