Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires rue Bréchimbault Avermes

Avermes

Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires

rue Bréchimbault Théâtre municipale Avermes Allier

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Plongez dans l’univers épique de la Rome antique… avant sa chute. Suivez l’héroïne dans un voyage captivant sur la route de la soie, entre puissance, destin et émotions.



Une création de Marie Prothon Garnier à ne pas manquer

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rue Bréchimbault Théâtre municipale Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 44 21 academiechoregraphique.moulins@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the epic world of ancient Rome? before its fall. Follow the heroine on a captivating journey along the Silk Road, between power, destiny and emotion.



A not-to-be-missed creation by Marie Prothon Garnier

L’événement Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires Avermes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région