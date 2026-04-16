Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires rue Bréchimbault Avermes
Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires rue Bréchimbault Avermes vendredi 5 juin 2026.
Avermes
Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires
rue Bréchimbault Théâtre municipale Avermes Allier
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Plongez dans l’univers épique de la Rome antique… avant sa chute. Suivez l’héroïne dans un voyage captivant sur la route de la soie, entre puissance, destin et émotions.
Une création de Marie Prothon Garnier à ne pas manquer
.
rue Bréchimbault Théâtre municipale Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 44 21 academiechoregraphique.moulins@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the epic world of ancient Rome? before its fall. Follow the heroine on a captivating journey along the Silk Road, between power, destiny and emotion.
A not-to-be-missed creation by Marie Prothon Garnier
L’événement Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires Avermes a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Avermes (Allier)
- Après midi bien-être Le point commun Avermes 25 avril 2026
- Balade de la ville à la rivière Avermes Allier 1 mai 2026
- PR 28 Circuit de Chavennes Avermes Allier 1 mai 2026
- Promenade sur les berges de l’Allier Avermes Allier 1 mai 2026
- Moulins Tattoo Show Parc des expositions Avermes 15 mai 2026