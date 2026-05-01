Illusions Tour spectacle Parc des expositions Avermes

Avermes

Illusions Tour spectacle

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 28 – 28 – 52 EUR

suivant la formule choisie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-26

Découvrez un show spectaculaire mêlant magie, illusions, cirque, quick-change et mentalisme. Une expérience adaptée aux adultes comme aux enfants.

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Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 19 15 info@moulins-expo.fr

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English :

Discover a spectacular show combining magic, illusions, circus, quick-change and mentalism. An experience suitable for adults and children alike.

L’événement Illusions Tour spectacle Avermes a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région