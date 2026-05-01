Illusions Tour spectacle Parc des expositions Avermes
Illusions Tour spectacle Parc des expositions Avermes mardi 26 mai 2026.
Avermes
Illusions Tour spectacle
Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 28 – 28 – 52 EUR
suivant la formule choisie
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-26
Découvrez un show spectaculaire mêlant magie, illusions, cirque, quick-change et mentalisme. Une expérience adaptée aux adultes comme aux enfants.
.
Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 19 15 info@moulins-expo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover a spectacular show combining magic, illusions, circus, quick-change and mentalism. An experience suitable for adults and children alike.
L’événement Illusions Tour spectacle Avermes a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Avermes (Allier)
- Mai à vélo, Pôle éducation et prévention routière, Avermes 19 mai 2026
- Brocante Avermes 25 mai 2026
- Festiv’ Alléla Festiv’Allela Avermes 5 juin 2026
- Spectacle de danse Filia Romae, un destin, deux empires rue Bréchimbault Avermes 5 juin 2026
- Marchés des producteurs de pays Avermes 19 juin 2026