Concert de clarinettes Avermes
Concert de clarinettes Avermes dimanche 26 avril 2026.
Avermes
Concert de clarinettes
Eglise Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert par l’orchestre de clarinettes de l’école de musique de Chantecler de Beaumont avec un programme éclectique allant de Vivaldi à Saint-Saëns, Granados à Paganini, en passant par Brassens et les Beatles.
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Eglise Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 28 08 05
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English :
Concert by the clarinet orchestra from Beaumont’s Chantecler music school, with an eclectic program ranging from Vivaldi to Saint-Saëns, Granados to Paganini, via Brassens and the Beatles.
L’événement Concert de clarinettes Avermes a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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