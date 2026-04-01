Avermes

Concert de clarinettes

Eglise Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concert par l’orchestre de clarinettes de l’école de musique de Chantecler de Beaumont avec un programme éclectique allant de Vivaldi à Saint-Saëns, Granados à Paganini, en passant par Brassens et les Beatles.

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Eglise Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 28 08 05

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English :

Concert by the clarinet orchestra from Beaumont’s Chantecler music school, with an eclectic program ranging from Vivaldi to Saint-Saëns, Granados to Paganini, via Brassens and the Beatles.

L’événement Concert de clarinettes Avermes a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région