Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de clarinettes Avermes

Concert de clarinettes Avermes dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 03000 Avermes

Département : Allier

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Avermes

Concert de clarinettes

Eglise Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Concert par l’orchestre de clarinettes de l’école de musique de Chantecler de Beaumont avec un programme éclectique allant de Vivaldi à Saint-Saëns, Granados à Paganini, en passant par Brassens et les Beatles.
  .

Eglise Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 28 08 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the clarinet orchestra from Beaumont’s Chantecler music school, with an eclectic program ranging from Vivaldi to Saint-Saëns, Granados to Paganini, via Brassens and the Beatles.

L’événement Concert de clarinettes Avermes a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Avermes (Allier)