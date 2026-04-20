Brocante Parking du Centre culturel Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour

Brocante

Parking du Centre culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez chiner et trouver votre bonheur à la brocante du 8 mai organisée par le Comité des fêtes de Cercy-la-Tour Restauration sur place. Animations et produits du terroir.

Renseignements et inscriptions à la brocante pour les exposants 03 86 50 59 96 cdfcercy@gmail.com .

Parking du Centre culturel 13 Rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 59 96 cdfcercy@gmail.com

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English : Brocante

L’événement Brocante Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Rives du Morvan