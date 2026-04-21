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Concentration du Muguet Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Parking fluvestre (Chemin de halage) Cercy-la-Tour

Concentration du Muguet Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Parking fluvestre (Chemin de halage) Cercy-la-Tour vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Parking fluvestre (Chemin de halage)

Adresse : Chemin de halage du Canal du Nivernais

Ville : 58340 Cercy-la-Tour

Département : Nièvre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cercy-la-Tour

Concentration du Muguet
Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois

Parking fluvestre (Chemin de halage) Chemin de halage du Canal du Nivernais Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Concentration du muguet (sortie vélo) RDV au parking fluvestre à 8h Gratuit mais venir avec son équipement .
Organisé par les Cyclo Randonneurs Cercycois. Contact 06 28 53 93 23   .

Parking fluvestre (Chemin de halage) Chemin de halage du Canal du Nivernais Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 53 93 23 

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English : Concentration du Muguet
Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois

L’événement Concentration du Muguet
Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan

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