Concentration du Muguet Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Parking fluvestre (Chemin de halage) Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour

Concentration du Muguet

Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois

Parking fluvestre (Chemin de halage) Chemin de halage du Canal du Nivernais Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 13:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Concentration du muguet (sortie vélo) RDV au parking fluvestre à 8h Gratuit mais venir avec son équipement .

Organisé par les Cyclo Randonneurs Cercycois. Contact 06 28 53 93 23 .

Parking fluvestre (Chemin de halage) Chemin de halage du Canal du Nivernais Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 53 93 23

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English : Concentration du Muguet

Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois

L’événement Concentration du Muguet

Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan