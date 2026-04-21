Concentration du Muguet Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Parking fluvestre (Chemin de halage) Cercy-la-Tour
Concentration du Muguet Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Parking fluvestre (Chemin de halage) Cercy-la-Tour vendredi 1 mai 2026.
Cercy-la-Tour
Concentration du Muguet
Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois
Parking fluvestre (Chemin de halage) Chemin de halage du Canal du Nivernais Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 13:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Concentration du muguet (sortie vélo) RDV au parking fluvestre à 8h Gratuit mais venir avec son équipement .
Organisé par les Cyclo Randonneurs Cercycois. Contact 06 28 53 93 23 .
Parking fluvestre (Chemin de halage) Chemin de halage du Canal du Nivernais Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 53 93 23
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English : Concentration du Muguet
Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois
L’événement Concentration du Muguet
Sortie vélo avec les Cyclos Randonneurs Cercycois Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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