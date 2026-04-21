Théâtre Vendredi 13 Centre culturel Cercy-la-Tour
Théâtre Vendredi 13 Centre culturel Cercy-la-Tour samedi 9 mai 2026.
Cercy-la-Tour
Théâtre Vendredi 13
Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Théâtre Vendredi 13 À 17h au Centre Culturel.
Tarif 8 €, gratuit pour les de 12 ans.
Infos 06 98 20 88 45 03 45 82 91 61
Organisé par le Petit Thé’ Âtre .
Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 82 91 61
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English : Théâtre Vendredi 13
L’événement Théâtre Vendredi 13 Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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