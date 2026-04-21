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Théâtre Vendredi 13 Centre culturel Cercy-la-Tour

Théâtre Vendredi 13 Centre culturel Cercy-la-Tour samedi 9 mai 2026.

Lieu : Centre culturel

Adresse : 13 rue François Mitterrand

Ville : 58340 Cercy-la-Tour

Département : Nièvre

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cercy-la-Tour

Théâtre Vendredi 13

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Théâtre Vendredi 13 À 17h au Centre Culturel.
Tarif 8 €, gratuit pour les de 12 ans.
Infos 06 98 20 88 45 03 45 82 91 61
Organisé par le Petit Thé’ Âtre   .

Centre culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 82 91 61 

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English : Théâtre Vendredi 13

L’événement Théâtre Vendredi 13 Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan

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