Châtillon-Coligny

Brocante

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Brocante

Brocante, buvette et restauration sur place, dans les rues et places de la ville, organisée par le comité des fêtes. Aucune vente de produits neufs ou alimentaires. Pour les non-inscrits, paiement obligatoire à l’arrivée. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33

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English :

L’événement Brocante Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD