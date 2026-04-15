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Brocante Châtillon-Coligny

Brocante Châtillon-Coligny

Brocante Châtillon-Coligny dimanche 26 juillet 2026.

Ville : 45230 Châtillon-Coligny

Département : Loiret

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Châtillon-Coligny

Brocante

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Brocante
Brocante, buvette et restauration sur place, dans les rues et places de la ville, organisée par le comité des fêtes. Aucune vente de produits neufs ou alimentaires. Pour les non-inscrits, paiement obligatoire à l’arrivée.   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33 

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English :

L’événement Brocante Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD

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