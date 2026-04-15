Brocante Châtillon-Coligny
Brocante Châtillon-Coligny dimanche 26 juillet 2026.
Châtillon-Coligny
Brocante
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Brocante
Brocante, buvette et restauration sur place, dans les rues et places de la ville, organisée par le comité des fêtes. Aucune vente de produits neufs ou alimentaires. Pour les non-inscrits, paiement obligatoire à l’arrivée. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 02 33
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English :
L’événement Brocante Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD
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