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Terrasses en fête concert piano voix Châtillon-Coligny

Terrasses en fête concert piano voix Châtillon-Coligny

Terrasses en fête concert piano voix Châtillon-Coligny samedi 18 juillet 2026.

Ville : 45230 Châtillon-Coligny

Département : Loiret

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Châtillon-Coligny

Terrasses en fête concert piano voix

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Terrasses en fête concert piano voix
Terrasses en fête- concert piano voix à 19h   .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11 

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English :

Terraces in Celebration Piano and Vocal Concert

L’événement Terrasses en fête concert piano voix Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GATINAIS SUD

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