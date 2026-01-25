Brocante Chédigny
Brocante Chédigny dimanche 27 septembre 2026.
Brocante
18 Rue du Lavoir Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Traditionnelle brocante annuelle avec plus de 50 exposants. Restauration et buvette sur place.
Traditionnelle brocante annuelle avec plus de 50 exposants. Restauration et buvette sur place. .
18 Rue du Lavoir Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 00 07 78 laurfau107@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional annual flea market with over 50 exhibitors. Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante Chédigny a été mis à jour le 2026-01-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire