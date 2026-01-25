Brocante Chédigny

Brocante

18 Rue du Lavoir Chédigny Indre-et-Loire

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

2026-09-27

Traditionnelle brocante annuelle avec plus de 50 exposants. Restauration et buvette sur place.

18 Rue du Lavoir Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 00 07 78 laurfau107@gmail.com

English :

Traditional annual flea market with over 50 exhibitors. Catering and refreshments on site.

