Chédigny

Lecture concert Le message d’André Chédid

4 Place de l’Église Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Lecture concert au pied du tilleul bicentenaire du presbytère de Chédigny.

Texte Le Message de André Chédid interprété par Vicky Lourenço (lectrice) et Vincent Viala (pianiste)- Compagnie Ouvem’Azulis.

Lecture concert au pied du tilleul bicentenaire du presbytère de Chédigny, organisée par le comité des fêtes de Chédigny.

Texte Le Message de André Chédid interprété par Vicky Lourenço (lectrice) et Vincent Viala (pianiste)- Compagnie Ouvem’Azulis.

Repli à la salle des fêtes de Chédigny en cas d’intempérie. 12 .

4 Place de l’Église Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 93 13 75 91 comitedesfetesdechedigny@gmail.com

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English :

Concert reading at the foot of the bicentenary lime tree in the Chédigny presbytery.

Text Le Message by André Chédid performed by Vicky Lourenço (reader) and Vincent Viala (pianist) Compagnie Ouvem’Azulis.

L’événement Lecture concert Le message d’André Chédid Chédigny a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire