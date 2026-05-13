Festival de bouche et de blues Chédigny
Festival de bouche et de blues Chédigny vendredi 24 juillet 2026.
Chédigny
Festival de bouche et de blues
Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Ce festival a pour ambition de faire revivre deux temps forts de la commune. De Bouche , avec une découverte de plats paysans et De Blues , le retour des 18 années du Festival de Blues. Notre formule reste ainsi fidèle au village et tient en deux mots patrimoine et culture.
Ce festival a pour ambition de faire revivre deux temps forts de la commune. De Bouche , avec une découverte de plats paysans et De Blues , le retour des 18 années du Festival de Blues.
Notre formule reste ainsi fidèle au village et tient en deux mots patrimoine et culture. Les plats à déguster vous permettent de retrouver la tradition culinaire paysanne française qui entre maintenant dans notre patrimoine immatériel national, dont Tours est une des capitales. Dégustez les traditionnelles rillettes et rillons de Touraine, le gigot de chèvre ou encore la gastronomique beuchelle tourangelle. 8 .
Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 vignejardindecure.chedigny@gmail.com
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English :
The aim of this festival is to revive two of the town’s highlights. De Bouche , with the discovery of local dishes, and De Blues , the return of the 18-year Blues Festival. Our formula remains faithful to the village and can be summed up in two words: heritage and culture.
L’événement Festival de bouche et de blues Chédigny a été mis à jour le 2026-05-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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