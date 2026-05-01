Chédigny

Conférence les couches en lasagne

5 Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez les couches en lasagne qui permettent de cultiver des légumes sans terre ou de restaurer des sols détériorés. Cette technique sera ensuite mise en place dans le potager du jardin du presbytère.

Très étonnantes, les couches en lasagne permettent de cultiver un grand nombre de légumes sans terre, en contenants, sur des enrobés, des terres compliqués (très argileuses par exemple) ou de restaurer des sols détériorés, le tout avec des déchets que nous produisons, ou au minimum très faciles à se procurer. Une technique à découvrir absolument que nous mettrons en place dans le potager du jardin du presbytère. 5 .

5 Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 vignejardin.chedigny@gmail.com

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English :

Discover lasagne layers, a technique for growing vegetables without soil or restoring damaged soil. This technique will then be implemented in the presbytery’s vegetable garden.

L’événement Conférence les couches en lasagne Chédigny a été mis à jour le 2026-04-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire