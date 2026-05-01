Chédigny

Neurodon Jardins ouverts pour le cerveau

5 Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Témoignage de Xavier Mathias sur les bienfaits du jardinage dans les maladies neurologiques.

Tout le week-end, le jardin de curé participe à l’opération Jardins ouverts pour le cerveau et reverse 2€ à la recherche sur le cerveau pour chaque entrée achetée.

Témoignage de Xavier Mathias sur les bienfaits du jardinage dans les maladies neurologiques Avoir une sclérose en plaque comme moi, c’est vivre avec en permanence une épée de Damoclès au-dessus de la tête, celle d’une nouvelle et imprévisible poussée inflammatoire qui me laissera encore plus handicapé. Jardiner, c’est se projeter dans le temps malgré tout, et faire quelques aménagements qui permettront de pallier certaines difficultés. Jardiner avec une sclérose en plaques revient à trouver le bon rythme, il sera désormais différent.

Tout le week-end, le jardin de curé participe à l’opération Jardins ouverts pour le cerveau aux côtés de la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau et du CPJF et reverse 2€ à la recherche sur le cerveau pour chaque entrée achetée. 3 .

5 Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 vignejardin.chedigny@gmail.com

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English :

Xavier Mathias talks about the benefits of gardening for neurological diseases.

Throughout the weekend, the jardin de curé will be taking part in the Open Gardens for the Brain operation, donating 2? to brain research for every ticket purchased.

L’événement Neurodon Jardins ouverts pour le cerveau Chédigny a été mis à jour le 2026-04-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire