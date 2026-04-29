Rendez-vous aux jardins le jardin de curé multisensoriel Chédigny
Rendez-vous aux jardins le jardin de curé multisensoriel Chédigny samedi 6 juin 2026.
Chédigny
Rendez-vous aux jardins le jardin de curé multisensoriel
5 Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dessinez et écoutez la musique des plantes au cours d’une visite sensorielle du jardin.
Apportez un carnet et des couleurs.
Dessinez et écoutez la musique des plantes au cours d’une visite sensorielle du jardin.
Apportez un carnet et des couleurs. .
5 Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 98 89 82 94 vignejardin.chedigny@gmail.com
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English :
Draw and listen to the music of plants on a sensory tour of the garden.
Bring a notebook and colors.
L’événement Rendez-vous aux jardins le jardin de curé multisensoriel Chédigny a été mis à jour le 2026-04-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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