Chédigny

Fête de l’artisanat et des métiers anciens

Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Démonstrations des métiers de l’artisanat, cuisine de qualité, concert de six musiciens intergénérationnels.

Une fête de village à destination de toute la famille !

Démonstrations des métiers de l’artisanat, cuisine de qualité, concert de six musiciens intergénérationnels.

Une fête de village à destination de toute la famille ! .

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 01 03 33 acac.chedigny@gmail.com

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English :

Demonstrations of handicrafts, quality cuisine, concert by six intergenerational musicians.

A village festival for the whole family!

L’événement Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny a été mis à jour le 2026-04-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire