Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny
Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny vendredi 8 mai 2026.
Chédigny
Fête de l’artisanat et des métiers anciens
Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Démonstrations des métiers de l’artisanat, cuisine de qualité, concert de six musiciens intergénérationnels.
Une fête de village à destination de toute la famille !
Démonstrations des métiers de l’artisanat, cuisine de qualité, concert de six musiciens intergénérationnels.
Une fête de village à destination de toute la famille ! .
Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 01 03 33 acac.chedigny@gmail.com
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English :
Demonstrations of handicrafts, quality cuisine, concert by six intergenerational musicians.
A village festival for the whole family!
L’événement Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny a été mis à jour le 2026-04-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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