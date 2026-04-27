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Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny

Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny

Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny vendredi 8 mai 2026.

Ville : 37310 Chédigny

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Chédigny

Fête de l’artisanat et des métiers anciens

Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Démonstrations des métiers de l’artisanat, cuisine de qualité, concert de six musiciens intergénérationnels.
Une fête de village à destination de toute la famille !
Démonstrations des métiers de l’artisanat, cuisine de qualité, concert de six musiciens intergénérationnels.
Une fête de village à destination de toute la famille !   .

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 04 01 03 33  acac.chedigny@gmail.com

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English :

Demonstrations of handicrafts, quality cuisine, concert by six intergenerational musicians.
A village festival for the whole family!

L’événement Fête de l’artisanat et des métiers anciens Chédigny a été mis à jour le 2026-04-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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