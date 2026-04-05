Chédigny

5ème balade contée et gourmande

Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir le charme des chemins chédignois ponctué de contes avec pauses gourmandes au départ et à l’arrivée !

Venez découvrir le charme des chemins chédignois ponctué de contes avec pauses gourmandes au départ et à l’arrivée ! 5 .

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 13 75 91 comitedesfetesdechedigny@gmail.com

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English :

Come and discover the charm of the Chédignois trails, punctuated by storytelling, with gourmet breaks at the start and finish!

L’événement 5ème balade contée et gourmande Chédigny a été mis à jour le 2026-04-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire