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5ème balade contée et gourmande Chédigny

5ème balade contée et gourmande Chédigny

5ème balade contée et gourmande Chédigny vendredi 1 mai 2026.

Ville : 37310 Chédigny

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chédigny

5ème balade contée et gourmande

Chédigny Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Venez découvrir le charme des chemins chédignois ponctué de contes avec pauses gourmandes au départ et à l’arrivée !
Venez découvrir le charme des chemins chédignois ponctué de contes avec pauses gourmandes au départ et à l’arrivée ! 5  .

Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 13 75 91  comitedesfetesdechedigny@gmail.com

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English :

Come and discover the charm of the Chédignois trails, punctuated by storytelling, with gourmet breaks at the start and finish!

L’événement 5ème balade contée et gourmande Chédigny a été mis à jour le 2026-04-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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