5ème balade contée et gourmande Chédigny
5ème balade contée et gourmande Chédigny vendredi 1 mai 2026.
Chédigny
5ème balade contée et gourmande
Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir le charme des chemins chédignois ponctué de contes avec pauses gourmandes au départ et à l’arrivée !
Venez découvrir le charme des chemins chédignois ponctué de contes avec pauses gourmandes au départ et à l’arrivée ! 5 .
Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 13 75 91 comitedesfetesdechedigny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the charm of the Chédignois trails, punctuated by storytelling, with gourmet breaks at the start and finish!
L’événement 5ème balade contée et gourmande Chédigny a été mis à jour le 2026-04-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Chédigny (Indre-et-Loire)
- La vallée de l’Indrois Chédigny Indre-et-Loire 1 mai 2026
- La rose dans la vallée Boucle vélo n°3 Chédigny Indre-et-Loire 1 mai 2026
- Festival des roses Chédigny 30 mai 2026
- Brocante Chédigny 27 septembre 2026