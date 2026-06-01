Le jardin de curé de Chédigny, Village-jardin de Chédigny, Chédigny

Le jardin de curé de Chédigny 6 et 7 juin Village-jardin de Chédigny Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ce jardin rassemble plusieurs variétés de plantes vivaces et annuelles : décoratives, médicinales, aromatiques, des arbustes, des arbres fruitiers et un arbre remarquable.

Le promeneur est invité à cheminer sous une véritable nef végétale de fruitiers et rosiersgrimpants puis découvre « le carré de l’apothicaire » ou jardin des simples avec son bassin. Suivent le jardin de la croix, le bosquet sacré, le verger, le jardin liturgique, le potager…

Village-jardin de Chédigny 5 Place de la Mairie, 37310 Chédigny, France Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33698898294 http://rosesdechedigny.canalblog.com Le village-jardin de Chédigny, au sud de la Touraine, est né de la volonté de Pierre Louault, maire dans les années 1990, de rendre le village plus convivial et attrayant en végétalisant l’espace public et en rendant la rue aux habitants. Les vivaces et les rosiers bordent les rues, ces derniers résultant d’une étroite collaboration avec André Ève, créant pour l’occasion une rose pour le village, baptisée la Jeanne de Chédigny. Dans ce sens, un festival des roses s’est organisé pour la première fois en 2006 et se tient désormais chaque année à Chédigny le dernier week-end de mai ; il attire des milliers de visiteurs.

Le village est le premier village-jardin de France labellisé Jardin remarquable et reçoit également en 2019 la plus haute récompense du label « ville et village fleuri » : la fleur d’or. Traversé par un ruisseau alimentant l’Indrois, le village resplendit par l’égrènement des différents aménagements tels le pont, le lavoir et l’abreuvoir, dont la flore qui les borde se reflète dans l’eau.

En parallèle de l’ambiance fleurie générale du village, il a été créé un jardin indépendant : un jardin de curé projeté à côté de l’ancien presbytère. La vigne, le jardin fleuriste et le verger viennent embellir l’espace autour de l’église déjà agrémenté de parterres de topiaires taillées en boule. Le jardin de croix, qui doit son nom à l’ouvrage en métal qui trône en son centre, et sur lequel un rosier bengale rouge évoque le sang du Christ et sa couronne d’épines, vient conclure l’atmosphère paysagère et pieuse du lieu. 30 km au sud ouest de tours, tgv de paris.

Ce jardin rassemble plusieurs variétés de plantes vivaces et annuelles : décoratives, médicinales, aromatiques, des arbustes, des arbres fruitiers et un arbre remarquable.

©Christophe Gaye