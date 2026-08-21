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Brocante chez l’habitant, Place du bourg, Vicq-sur-Gartempe

samedi 19 septembre 2026 · Place du bourg · Vicq-sur-Gartempe

Brocante chez l’habitant, Place du bourg, Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du bourg
Adresse
Place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe
Ville
86260 Vicq-sur-Gartempe
Département
Vienne
Tarif
Visite libre

Brocante chez l’habitant Samedi 19 septembre, 09h00 Place du bourg Vienne

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre du village et de son patrimoine au gré des vides-maisons et des rencontres avec les habitant.es.
Restauration possible sur place.

Place du bourg Place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite du village en flanant au grè des vides maisons.

©mairie

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