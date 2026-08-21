AGENDA · Vicq-sur-Gartempe
Brocante chez l’habitant, Place du bourg, Vicq-sur-Gartempe
samedi 19 septembre 2026 · Place du bourg · Vicq-sur-Gartempe
Informations pratiques
Brocante chez l’habitant Samedi 19 septembre, 09h00 Place du bourg Vienne
Visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite libre du village et de son patrimoine au gré des vides-maisons et des rencontres avec les habitant.es.
Restauration possible sur place.
Place du bourg Place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Visite du village en flanant au grè des vides maisons.
©mairie
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