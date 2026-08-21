Brocante chez l’habitant, Place du bourg, Vicq-sur-Gartempe

Informations pratiques

Brocante chez l’habitant Samedi 19 septembre, 09h00 Place du bourg Vienne

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre du village et de son patrimoine au gré des vides-maisons et des rencontres avec les habitant.es.

Restauration possible sur place.

Place du bourg Place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Visite du village en flanant au grè des vides maisons.

©mairie